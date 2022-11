Bayern-Talent Wanner, Hedl und Cham in ÖFB-Camp nachberufen

Paul Wanner stößt diese Woche in Marbella erstmals zum österreichischen Fußball-Nationalteam. Der 16-Jährige von Bayern München werde in den beiden Testspielen am Mittwoch in Malaga gegen Andorra und am Sonntag in Wien gegen Italien aber nicht eingesetzt, gab der ÖFB am Montag bekannt. Neben Wanner nominierte Teamchef Ralf Rangnick aufgrund der Ausfälle von Daniel Bachmann, Patrick Wimmer und Karim Onisiwo auch Muhammed Cham sowie erstmals Rapid-Torhüter Niklas Hedl nach.