Zinsberger reiste aus ÖFB-Camp ab, Wienroither fraglich

Torfrau Manuela Zinsberger ist am Wochenende nach dem 1:0-Sieg von Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen im Test-Länderspiel in und gegen Italien aus privaten Gründen aus dem ÖFB-Teamcamp abgereist. Wie Teamchefin Irene Fuhrmann am Sonntag in einer Online-Pressekonferenz bekanntgab, stieß vor dem Match am Dienstag (18.00 Uhr) in Wiener Neustadt gegen die Slowakei für die Arsenal-Legionärin Kristin Krammer zum Aufgebot.