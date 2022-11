Perez im Brasilien-Training hauchdünn vor Leclerc voran

Der Mexikaner Sergio Perez hat sich die Bestzeit im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen von Brasilien gesichert. Der Red-Bull-Pilot war am Freitag in der einstündigen Einheit mit 1:11,853 Minuten gerade einmal 0,004 Sekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Auch der bereits als Weltmeister feststehende Perez-Teamkollege Max Verstappen lag mit einem Rückstand von 0,008 Sekunden nur hauchdünn zurück. In der Folge (20.00 Uhr) stand auch noch die Qualifikation an.