St. Pölten gewinnt in 2. Liga - Vienna und FAC remisieren

Zum Auftakt der 15. Runde in der 2. Fußball-Liga hat sich am Freitag der SKN St. Pölten an die Tabellenspitze gesetzt. Die Niederösterreicher bezwangen den SV Lafnitz daheim mit 2:1 und bleiben zumindest bis Sonntag vorne, wenn der SV Horn gegen Amstetten ins Geschehen eingreift. Die Vienna verwandelte gegen Rapid II einen Zwei-Tore-Rückstand noch in ein 2:2, während der FAC bei den Young Violets nicht über ein 0:0 hinauskam.