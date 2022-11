Rapid bestätigte: Nur eine Liste steht zur Wahl

Bei der Hauptversammlung von Rapid am 26. November im Allianz Stadion steht wie erwartet nur eine Liste zur Wahl. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Freitag. Zuletzt hatte es eine Fusion von Listen gegeben, womit eine Kampfabstimmung wie vor drei Jahren vermieden wird. Präsidentschaftskandidat ist der frühere ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, seinem Team gehört auch noch die als Vizepräsidentin vorgesehene WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger an.