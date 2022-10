Wenige Tage vor dem Europa-League-Showdown war Sturm Graz in der 14. Runde der Bundesliga kein Kraftsparmodus erlaubt. Die Tabellenvorletzten aus Ried verlangten den Gastgebern alles ab. Otar Kiteishvili erzielte wie zuletzt gegen Feyenoord Rotterdam das Goldtor (71.) zum 2:1-Sieg für die Grazer. Zuvor hatten Jakob Jantscher (22./Elfmeter) und Stefan Nutz (59.) vor ausverkauftem Haus (14.525 Zuschauer) getroffen. Nach dem neunten Saisonsieg liegt Sturm weiter zwei Punkte hinter Salzburg und kann mit ungetrübtem Selbstvertrauen am Donnerstag zum FC Midtjylland reisen. Ried verlor nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Niederlage wieder. Zwei Punkte trennen die Oberösterreicher vom Tabellenende.

Der LASK hat mit dem in der Höhe verdienten 4:1 gegen den WAC nach über zwei Monaten endlich wieder drei Punkte im eigenen Stadion eingefahren. Mann des Spiels war Robert Zulj, der in Hälfte eins seinen ersten Hattrick in der Bundesliga erzielte, innerhalb von elf Minuten und 20 Sekunden (11., 17., 23.). In Hälfte zwei führte Keito Nakamura die endgültige Entscheidung herbei (59.). Der Treffer von Malone war nur noch Ergebniskosmetik (85.). Der LASK festigte damit seinen dritten Tabellenplatz. Der WAC liegt nach der vierten Niederlage in Serie weiter nur auf Rang acht.

Dominik Fitz bescherte der Wiener Austria vor 12.495 Zuschauern einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen Altach. Die Wiener lagen durch einen Freistoß von Forson Amankwah (42.) zur Pause entgegen des Spielverlaufs zurück und schienen sich für zahlreiche Chancen lange nicht zu belohnen. Das tat schließlich Fitz, der nicht nur den Ausgleich (47.), sondern auch den Siegtreffer nach einem von Felix Strauss verursachten Hand-Elfer erzielte (93.). Dank des ersten Pflichtspielsieges nach fünf Partien bleiben die Violetten Tabellensechster. Altach erlitt nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage und liegt auf Rang neun.