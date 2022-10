Medwedew, der im Achtelfinale Dominic Thiem sicher mit zweimal 6:3 ausgeschaltet hatte, ist damit weiter auf Kurs zur Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Mit einem Titelgewinn in Wien könnte der 26-Jährige das Masters-Ticket schon fixieren. Der Weltranglisten-Vierte, der beim diesjährigen Turnier noch kein Aufschlaggame abgeben musste, bestreitet am Sonntag sein fünftes Endspiel in dieser Saison und hofft auf seinen zweiten Titel 2022 nach Los Cabos bzw. seinen insgesamt 15. Tour-Titel. In dieser Form ist Medwedew am Sonntag auch Favorit, egal gegen wen: Er hat in vier Partien nur 22 Games abgegeben.

Im Head-to-Head mit Dimitrow stellte Medwedew nun auf 4:2. Breaks zum 4:2 im ersten und zum 3:2 und 5:2 im zweiten Durchgang reichten dem 1,98-m-Hünen zum ungefährdeten Sieg über den drei Jahre älteren Bulgaren.