Ein Stein des Anstoßes waren kürzlich getätigte Aussagen des tunesischen Sport- und Jugendministers Kamel Deguiche, der gedroht hatte, Büros des Verbandes auflösen zu lassen. Tunesien trifft bei der Weltmeisterschaft in Katar in Gruppe D auf Titelträger Frankreich, Australien und Dänemark. Das erste Spiel ist am 22. November gegen das skandinavische Land angesetzt.