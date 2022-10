Minnesota Wild feiert mit Rossi dritten Saisonsieg in NHL

Minnesota Wild hat mit dem Vorarlberger Marco Rossi den dritten Saisonsieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert. Die Wild setzten sich am Donnerstag bei den Ottawa Senators mit 4:2 durch und waren damit zum zweiten Mal hintereinander erfolgreich. Der 21-jährige Rossi spielte in einer Linie mit Matt Boldy und Marcus Foligno und erhielt in seinem achten NHL-Spiel 11:57 Minuten Eiszeit, davon 20 Sekunden im Powerplay.