ÖSV-Adler vor Saisonauftakt "nahe der 100 Prozent"

Die ÖSV-Skispringer haben sich vor dem wegen der Fußball-WM in Katar vorgezogenem Saisonbeginn motiviert und in Sachen körperlicher Verfassung "nahe der 100 Prozent" gezeigt. Um diese zu erreichen, brauche es lediglich noch "ein bisschen Feinschliff", sagte etwa Stefan Kraft, der zudem die Devise ausgab abermals "einer der besten Springer der Welt" sein zu wollen. Unabhängig von Verfasstheit war speziell die Vorfreude auf die WM in Planica groß.