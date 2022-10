Dennis Novak verlor in Wien gegen Tsitsipas

Dennis Novak hat am Nationalfeiertag nach anfangs starker Leistung doch die erwartete Niederlage kassiert. Der 29-jährige Niederösterreicher unterlag dem als Nummer zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien nach 88 Minuten mit 6:7(2),2:6. Novak, aktuell Nummer 155 der Welt, forderte allerdings die Nummer 5 im ATP-Ranking im ersten Durchgang und hatte zumindest Chancen auf einen Satzgewinn.