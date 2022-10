WM-Bronze für Schützen Hofmann, Schmirl und Mixed-Team

Österreichs Gewehrschützen haben am Mittwoch bei der WM in Kairo dreimal Bronze gewonnen. Alexander Schmirl, der am Vortag mit dem Team im 300-m-Dreistellungsmatch ebenfalls Dritter geworden war, und Olivia Hofmann holten jeweils im 300-m-Liegendbewerb die Medaille. Für den 33-jährigen Niederösterreicher und die 30-jährige Tirolerin war es die erste WM-Einzelmedaille. Im Mixed-Team-Bewerb in der Disziplin 300-m-Dreistellungsmatch schlugen Hofmann und Bernhard Pickl zu.