Audi wählt Sauber als strategischen Partner für F1-Einstieg

Audi wird ab 2026 als Werksteam in der Formel 1 starten und dabei mit Sauber zusammenarbeiten. Die Volkswagen-Tochter plant nach eigenen Angaben vom Mittwoch, "einen Anteil an der Sauber Group zu übernehmen". Wie hoch dieser sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Antriebseinheit wird von Audi entwickelt, der Wagen wird vom Schweizer Team am Standort in Hinwil gefertigt. Sauber wird auch für die Planung und Durchführung der Renneinsätze zuständig sein.