Thiem in Weltrangliste als 113. wieder bester Österreicher

Der Niederösterreicher Dominic Thiem nimmt das Wiener ATP-Tennisturnier Erste Bank Open am Dienstag als Weltranglisten-113. in Angriff. Durch seinen Halbfinaleinzug von Antwerpen verbesserte sich der 29-Jährige im Ranking um 19 Positionen und ist nun bester Österreicher. Sein ebenso am Dienstag in der Wiener Stadthalle spielender engerer Landsmann Jurij Rodionov folgt als 130. Filip Misolic tritt am (heutigen) Montag als Nummer 150 in Aktion, Dennis Novak am Mittwoch als 155.