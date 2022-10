Spurs siegen mit Pöltl bei Philadelphia 76ers 114:105

Die San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl haben am Samstag (Ortszeit) den zweiten Auswärtssieg in der National Basketball Association (NBA) binnen 24 Stunden gelandet. Nach dem 137:134 am Vortag bei den Indiana Pacers gewannen die Texaner bei den Philadelphia 76ers 114:105. Der 27-jährige Pöltl kam bei einer Einsatzzeit von 27:02 Minuten als fünftbester Werfer seines Teams auf 13 Punkte, hatte mit elf die meisten Rebounds und leistete drei Assists sowie einen Block.