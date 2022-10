Salzburg-Gegner Chelsea remisiert gegen Manchester United

So wie Salzburg hat auch Chelsea am Samstag im nationalen Schlagerspiel einen Punkt geholt. Die Londoner, am Dienstag (18.45 Uhr) in der Champions League in Salzburg zu Gast, kamen im Heimspiel der englischen Fußball-Premier-League gegen Manchester United zu einem 1:1. Chelsea liegt damit weiter auf Rang vier, einen Zähler vor United. Jorginho brachte Chelsea in der 87. Minute per Elfmeter in Führung, United schaffte in der 94. Minute durch Casemiro noch den Ausgleich.