2. Liga-Leader Horn lässt gegen St. Pölten Punkte liegen

Nach drei Siegen in Folge hat Tabellenführer SV Horn in der 2. Fußball-Liga wieder eine Niederlage kassiert. Im Niederösterreich-Duell mit SKN St. Pölten kassierten die Waldviertler am Samstag eine 0:1-Heimniederlage in letzter Minute. Ulysses Llanez traf in der 93. Minute entscheidend. Der Vorsprung auf Amstetten in der Tabelle schmolz auf zwei Punkte. Die Vienna und der FAC könnten am Sonntag mit Siegen bis auf einen Punkt heranrücken.