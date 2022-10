Perez nimmt in Austin Motorstrafe in Kauf

Red-Bull-Pilot Sergio Perez nimmt beim Formel-1-Grand-Prix der USA eine Motorstrafe in Kauf. Der in der WM-Wertung zweitplatzierte Mexikaner ließ sich seinen fünften Verbrennungsmotor der Saison einbauen und wird deshalb beim Start in das Rennen in Austin am Sonntag fünf Plätze weiter hinten Aufstellung nehmen. Red Bull Racing hofft, schon in Texas den ersten Konstrukteurstitel seit 2013 sicher zu stellen. Damit das nicht passiert, muss Verfolger Ferrari 19 Punkte mehr holen.