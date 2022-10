Innsbruck dreht Partie gegen Fehervar zu 6. Saisonsieg

Der HC Innsbruck hat in der ICE Hockey League den sechsten Saisonsieg im achten Auftritt angeschrieben. Die Tiroler setzten sich am Samstag im Heimspiel gegen Vorjahresfinalist Fehervar mit 5:2 (0:2,3:0,2:0) durch, wobei die Ungarn nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0 vorangelegen waren. In der Tabelle schoben sich die Innsbrucker damit vorerst auf Platz zwei vor. Eine Niederlage kassierten indes die Graz99ers mit einem 0:3 (0:0,0:2,0:1) bei Pustertal.