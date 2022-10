Horn besiegt Rapid II 1:0 - FAC gegen Kapfenberg nur 1:1

Der SV Horn hat Freitagabend die Tabellenführung in der Zweiten Fußball-Liga erfolgreich verteidigt. Die Waldviertler feierten in der 12. Runde einen 1:0-Auswärtserfolg bei Rapid II und stehen mit 26 Punkten an der Spitze. Der FAC hatte zuvor gegen Schlusslicht Kapfenberg Federn lassen müssen und nur 1:1 gespielt. Die Floridsdorfer (22) sind vorerst Dritter. St. Pölten und der GAK trennten sich 0:0. Die Niederösterreicher (20 Punkte) sind Fünfte, die Grazer (18) Siebente.