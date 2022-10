Siegloser VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Matarazzo

Der VfB Stuttgart hat auf die sportliche Krise reagiert und Trainer Pellegrino Matarazzo freigestellt. Das gaben die Schwaben am Montag nach dem neunten sieglosen Spiel in der deutschen Fußball-Bundesliga bekannt. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest. Die Stuttgarter hatten am Sonntag 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin verloren. Sie haben als einziger Club in dieser Bundesliga-Saison noch nicht gewonnen. In der Tabelle liegt der VfB mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz.