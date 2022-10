Linz nach Sieg über KAC erster Verfolger von Südtirol

Die Black Wings Linz haben mit ihrem fünften Sieg in Serie Rang zwei in der ICE-Eishockeyliga übernommen. Die Oberösterreicher gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen den KAC mit 5:3 und sind nun erster Verfolger des HCB Südtirol. Der Tabellenführer aus Bozen entschied das Derby bei Schlusslicht HC Pustertal in Bruneck mit 5:3 für sich und liegt einen Punkt vor den Linzern.