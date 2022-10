0:1-Heimpleite für Zweitliga-Leader Amstetten gegen Lafnitz

Der SKU Amstetten hat am Freitag in der 11. Runde der Zweiten Fuball-Bundesliga sein Heimspiel gegen den SV Lafnitz mit 0:1 verloren. Den Mostviertlern droht damit der Verlust der Tabellenführung an Horn oder die Vienna, die beide erst am Sonntag spielen. Der SKN St. Pölten feierte bei Vorwärts Steyr einen 1:0-Erfolg. Im Kellerduell kassierte Schlusslicht Kapfenberg eine 0:2-Niederlage gegen SK Rapid II.