Williams-Fahrer Albon in Singapur zurück im Formel-1-Cockpit

Nach seiner mit einigen Komplikationen verbundenen Blinddarmentzündung kehrt Formel-1-Fahrer Alexander Albon beim Großen Preis von Singapur in das Williams-Cockpit zurück. Das teilte der britische Rennstall des 26-Jährigen am Mittwoch mit. Zuvor war spekuliert worden, ob der Niederländer Nyck de Vries beim Traditionsteam wie schon zuletzt in Monza auch beim WM-Lauf am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Asien erneut für den Thailänder Albon einspringen könnte.