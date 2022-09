Giro d'Italia 2023 startet am 6. Mai in den Abruzzen

Nach dem diesjährigen Gastspiel in Budapest startet der Giro d'Italia 2023 in den Abruzzen. Los geht es am 6. Mai mit einem 18,4 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Fossacesia nach Ortona. Einen Tag später wartet eine Flachetappe über 204 Kilometer von Teramo nach San Salvo. Das teilten die Organisatoren der zweitwichtigsten Radrundfahrt am Mittwoch in L'Aquila mit. Der Giro startet damit zum zweiten Mal nach 2001 in den Abruzzen.