Haaland-Treffer zu wenig - Sesko Matchwinner für Slowenien

Der sechste Treffer von Erling Haaland im fünften Spiel in der laufenden Fußball-Nations-League ist zu wenig gewesen: Norwegen ging am Samstag als 1:2-Verlierer in Slowenien vom Platz. Zum Matchwinner für die Gastgeber avancierte in Ljubljana mit Benjamin Sesko ein Salzburg-Stürmer. Der kommende Saison zu Leipzig wechselnde 19-Jährige besorgte in der 81. Minute den Endstand. Zuvor hatte Andraz Sporar (69.) die Führung durch Haaland (47.) ausgeglichen.