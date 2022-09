St. Pölten besiegt in CL-Qualifikation KuPS-Frauen 1:0

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten sind der ersten Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase einen wichtigen Schritt näher gekommen. Die "Wölfinnen" setzten sich am Mittwochabend im Quali-Hinspiel der 2. Runde gegen KuPS Kuopio in Finnland 1:0 (1:0) durch. Das entscheidende Tor besorgte Mateja Zver in der 42. Minute, die 34-Jährige zirkelte den Ball aus halblinker Position ins Netz. Das entscheidende Rückspiel findet am 28. September in der NV Arena an.