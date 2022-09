Horn kassiert in 2. Liga gegen Vienna 2. Niederlage in Folge

Die Vienna ist in der 2. Fußball-Liga bis auf einen Punkt an Tabellenführer Amstetten herangerückt. Die Wiener setzten sich am Freitagabend beim Tabellenzweiten Horn mit 3:0 durch und fügten den Waldviertlern die zweite Niederlage in Folge zu. Der nun viertplatzierte Aufsteiger hingegen holte nach dem 2:0 gegen Amstetten die nächsten "big points". Punktgleich davor Dritter ist St. Pölten nach einem 1:0-Last-Minute-Sieg bei Blau-Weiß Linz.