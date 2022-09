In den vergangenen Jahren war das WTA-Turnier, das heuer nicht stattfindet, immer erst im Oktober oder November über die Bühne gegangen. "Mit dem neuen Termin können wir die Geschichte des zweitältesten Damen-Hallenturniers der Welt künftig im Februar nach dem ,Australien-Swing' weiterschreiben. So, wie wir einst begonnen haben vor 31 Jahren", verlautete Reichel. Zwischen 1991 und 1998 fand das Turnier jeweils in einer Februar-Woche statt. "Am Anfang des Jahres sind die Spielerinnen noch richtig heiß auf Tennis", so Reichel.