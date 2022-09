VSV verliert auch 2. CHL-Partie - 2:4 bei Cracovia

Für den Villacher SV hat es auch im zweiten Spiel der Champions Hockey League (CHL) kein Erfolgserlebnis gegeben. Die Truppe von Coach Rob Daum unterlag dem zwölffachen polnischen Meister Comarch Cracovia am Sonntag in Krakau knapp mit 2:4 (1:1,1:1,2:0). Damit sind die Blau-Weißen weiter ohne Punkt in der Gruppe F, nachdem es zum Auftakt gegen den schwedischen Meister Färjestad BK ebenfalls in der Fremde eine glatte 0:7-Niederlage gesetzt hatte.