Medwedew scheidet bei US Open gegen Kyrgios aus

Der topgesetzte Russe Daniil Medwedew ist bei den US Open in New York im Achtelfinale in vier Sätzen an Nick Kyrgios gescheitert. Der australische "Bad Boy" setzte sich am Sonntag mit 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 durch und war dabei in allen Belangen der bessere Spieler. Damit ist auch klar, dass Medwedew seinen Platz an der Weltrangenspitze einbüßt. Ein Trio hat noch Chancen, den Russen abzulösen: die Spanier Rafael Nadal und Carlos Alcaraz sowie der Norweger Casper Ruud.