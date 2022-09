Grillitsch wechselt nach langer Suche zu Ajax Amsterdam

Teamspieler Florian Grillitsch hat nach langer Suche am letzten Tag des Sommer-Transferfensters doch noch einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 27-jährige Defensivspieler unterschrieb am Donnerstag bei Ajax Amsterdam einen Einjahresvertrag, der niederländische Fußball-Serienmeister hat laut Club-Mitteilung zudem eine Option auf zwei weitere Jahre. Zuletzt war Grillitsch bei der TSG Hoffenheim in Deutschland im Einsatz, dort lief sein Vertrag am 30. Juni aus.