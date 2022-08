Swiatek und Alcaraz bei US Open weiter

Der polnische Tennisstar Iga Swiatek ist mit einem klaren Sieg in die US Open in New York gestartet. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die Italienerin Jasmine Paolini problemlos mit 6:3,6:0 durch. Im Rennen um die Weltranglistenspitze bleibt Carlos Alcaraz, der die jüngste Nummer 1 der Geschichte werden könnte. Der 19-jährige Spanier hatte gegen Sebastian Baez (ARG) hart zu kämpfen, ehe dieser beim Stand von 5:7,5:7,0:2 mit Krämpfen aufgab.