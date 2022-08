"Wir sind zum Schluss gekommen, dass es keinen Sinn macht, ihn mitzunehmen. Weil er sich im Kopf nicht frei genug fühlt, um heute auf dem Platz zu performen", hatte Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo bei DAZN über das Fehlen seines Torjägers gesagt.

Köln, für das Florian Kainz und Dejan Ljubicic in der 59. Minute eingewechselt wurden, blieb immerhin nach fünf Spieltagen ungeschlagen. Die Stuttgarter warten indes weiter auf den ersten Erfolg. Die Gäste hatten insgesamt die besseren Chancen zum Sieg, scheiterten aber vor allem am starken FC-Tormann Marvin Schwäbe. Matarazzo kassierte die Gelb-Rote Karte in der 72. Minute, weil er zu heftig reklamierte.