Robert Zulj (31.) verpasste der Partie in Pasching mit der 1:0-Führung für den LASK nach einer schönen Kombination den ersten Höhepunkt. Die Altacher zeigten sich im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen stabiler und - wie von Trainer Miroslav Klose gefordert - mutiger im Vorwärtsgang und kamen nach der Pause zum verdienten Ausgleich durch Jan Jurcec (61.), der aber sofort durch das 2:1 der Linzer beantwortet wurde. Torschütze war Branko Jovicic (64.) mit einem Prachtschuss von der Strafraumgrenze mit 115 km/h laut Sky-Angaben. Sascha Horvath (80.) und Efthymios Koulouris (86.) sorgten doch noch für einen deutlichen 4:1-Sieg. Erstmals hat der LASK keines seiner ersten sechs Bundesliga-Spiele verloren. Für die Gäste war es die zweite Niederlage binnen einer Woche.

Salzburg feierte im ersten Duell mit Austria Lustenau in der Red-Bull-Ära einen 6:0-Kantersieg. Die Vorarlberger versteckten sich im ausverkauften heimischen Reichshofstadion vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nicht und spielten munter mit und zahlten dafür viel Lehrgeld. Fernando (16.) erzielte per Foulelfmeter früh den Führungstreffer für die Salzburger. Maurits Kjaergaard (20.) ließ bald das 2:0 folgen. In der zweiten Hälfte fixierten Nicolas Capaldo (49.), Noah Okafor (60.), Junior Adamu (78.) und Dijon Kameri (82.) den deutlichen Erfolg für den Favoriten.

Der TSV Hartberg hat nach drei Niederlagen den Weg zurück auf die Siegerstraße gefunden. Debütant Eylong Almog (62.) und Dario Tadic (91.) trafen bei 2:0-Heimsieg gegen Ried. Trainer Klaus Schmidt hatte nach dem schmerzhaften 1:4 in Lustenau die "Raute" und für defensive Stabilität zwei defensive Mittelfeldspieler aufgestellt. Die Hartberger verschärften damit die prekäre Situation im Innviertel. Denn Ried hält nach der dritten Niederlage in Folge vor den Spielen gegen den LASK und Salzburg bei vier Punkten und nur einem Sieg.

Am Sonntag wird die Runde ab 17.00 Uhr mit dem Schlagerspiel Rapid Wien - Sturm Graz sowie mit den Partien Austria Klagenfurt - Austria Wien und WSG Tirol - WAC abgeschlossen.