Thiem war im ersten Satz chancenlos, nach 9 Minuten stand es 0:3, nach 18 bereits 0:5. Das 0:6-Schicksal vom Dienstag, als Thiem den ersten Satz klar an den topgesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow verlor, blieb ihm jedoch knapp erspart. Er machte das Game zum 1:5 und startete mit Aufschlag in den zweiten Durchgang. Beim Stand von 2:1 von Thiem gab es eine Unterbrechung, in der er am Ohr behandelt wurde. Zuletzt war er ja wegen einer Atemwegsinfektion mit Schnupfen und Husten eine Woche lang außer Gefecht gesetzt gewesen, machte am Mittwoch keinen ganz fitten Eindruck.

Speziell im hart umkämpften fünften Game ließ Thiem seine Klasse aufblitzen, stellte auch auf 3:2. Er blieb aber fehleranfällig und von alter Stärke weit entfernt, verhinderte vorerst jedoch ein weiteres Break des großgewachsenen Draper, Nummer 55 der Welt. Bei 4:4 gab Thiem sein Service ab, Draper verwandelte bei eigenem Aufschlag seinen ersten Matchball. Thiem hatte in der gesamten Partie keine eigene Breakchance.