Männer-Nationalteam steht vor Teilnahme an Hockey-EM 2023

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer steht vor der Teilnahme an der EM 2023 in Deutschland. Mit einem 3:0 gegen Italien holte die ÖHV-Auswahl am Mittwoch den zweiten Sieg im Rahmen des Vier-Nationen-Qualifikationsturniers im Wiener Prater. Michael Körper erzielte im Hockeystadion alle drei Tore nach kurzen Ecken. Am Freitag (12.00 Uhr) wartet zum Abschluss noch das Spiel gegen Kroatien, das bisher zwei Niederlagen kassiert hat. Der Gruppensieger fährt zur A-EM.