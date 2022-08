Misolic und Novak in US-Open-Qualifikation in zweiter Runde

Der Steirer Filip Misolic und der Niederösterreicher Dennis Novak sind am Dienstag (Ortszeit) in New York gegen US-Amerikaner in die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-US-Open eingezogen. Kitzbühel-Finalist Misolic besiegte den 18-jährigen Martin Damm 6:7(3),7:6(6),6:3, Novak den 24-jährigen Aleksandar Kovacevic 7:6(6),6:1. Ausgeschieden sind hingegen die Vorarlbergerin Julia Grabher und die Wienerin Sinja Kraus.