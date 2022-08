Haller düpiert bei Cyclassics-Sieg Van Aert und Co.

Der Kärntner Marco Haller hat beim World-Tour-Rennen Cyclassics in Hamburg einige Topstars düpiert und seinen bisher wertvollsten Sieg gefeiert. Der 31-Jährige behauptete sich am Sonntag nach 205 Kilometern unterstützt von seinem Bora-Teamkollegen Patrick Konrad in einer Fünfer-Spitzengruppe vor Tour-de-France-Etappensieger und -Punktetrikotgewinner Wout van Aert (Jumbo). Dritter wurde mit Quinten Hermans (Intermarche) ein weiterer Belgier, Konrad nach Helferdiensten Fünfter.