Japanische Siege bei Motorrad-Rahmenrennen in Spielberg

Japanische Siege hat es am Sonntag in den kleineren Klassen beim Motorrad-Grad-Prix von Österreich gegeben. Ai Ogura (Kalex) übernahm mit seinem Sieg vor dem Thai Somkiat Chantra in einem sturzreichen Moto2-Rennen um einen Punkt die WM-Führung. KTM-Jungstar Pedro Acosta wurde nach kürzlichem Oberschenkel-Bruch Vierter. In der Moto3 setzte sich Ayumu Sasaki (Husqvarna) trotz doppelter Long-Lap-Strafe vor Tatsuki Suzuki durch. In der WM führt weiter Sergio Garcia (ESP).