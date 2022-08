Gallhuber verletzt sich in Argentinien schwer am Knie

Katharina Gallhuber hat wie schon 2018 eine schwere Knieverletzung erlitten. Beim Slalomtraining in Ushuaia (ARG) kam die 25-jährige Niederösterreicherin eigentlich unspektakulär zu Sturz, doch die Folgen waren nachhaltig. Nach der erfolgten Heimreise zur genaueren Diagnose ergab eine MRI-Untersuchung am Samstagabend in Innsbruck einen vorderen Kreuzband- sowie Außen- und Innenmeniskusriss im linken Knie.