Hudson so gut wie sicher im EM-Speerwurffinale

Nach verpassten Final-Qualifikationen bei der WM 2019 in Doha, Olympia 2021 in Tokio und der WM heuer in Eugene hat sich Victoria Hudson erstmals für einen Endkampf bei einem Großereignis qualifiziert. Die Niederösterreicherin warf in der ersten Qualifikationsgruppe der EM in München den Speer auf 60,49 m, war damit Dritte. Für die direkte Qualifikation waren 61 m nötig. Hudson geht aber davon aus, dass es fix reicht, verzichtete auf den dritten Versuch. 12 kamen ins Finale.