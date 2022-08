"Joker" Alaba schoss Real mit erstem Ballkontakt zum Sieg

David Alaba hat sein Visier früh in der Saison hervorragend eingestellt. Österreichs Fußballstar avancierte am Sonntagabend wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum Matchwinner für Real Madrid. Durch den herrlichen Freistoßtreffer des Wieners zum 2:1 (75.) vermieden die "Königlichen" einen Punkteverlust zum Meisterschaftsauftakt in Spanien gegen Aufsteiger Almeria.