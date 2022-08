Schubert als Halbfinalbester ins EM-Vorstiegsfinale

Jakob Schubert ist seiner Mitfavoritenrolle gerecht geworden und am Sonntag bei der Kletter-EM in München im Rahmen der European Championships in das Finale im Vorstieg eingezogen. Der Tiroler erreichte mit 46+ die Bestleistung vor dem Tschechen Adam Ondra (43+) und dem Slowenen Luka Potocar (43+). Vorstieg-Vizeeuropameisterin Jessica Pilz und Franziska Sterrer verpassten indes die Medaillenentscheidung im Boulder.