Pilz und Uznik im EM-Finale - Schubert im Bouldern out

Die mehrfache Weltmeisterin Jessica Pilz und Nicolai Uznik klettern bei den European Championships in München am (heutigen) Samstag um die Medaillen. Pilz schaffte es im Vorstieg als Vierte in die Entscheidung der besten acht um 17.30 Uhr. Uznik zog im Bouldern als Dritter in die Sechser-Entscheidung um 16.00 Uhr ein. Jakob Schubert schied hingegen als Neunter des Halbfinales aus, er hat aber am Sonntag in seiner Paradedisziplin Vorstieg eine weitere Chance.