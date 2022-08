Der Ex-Salzburger Haaland, der im Sommer für rund 75 Millionen Euro vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund zum englischen Meister gewechselt war, zeigte gleich in seinem ersten Pflichtspiel für City, dass er sein Geld wert ist. Zunächst holte er in Hälfte eins einen Elfmeter heraus, den er selbst verwandelte (36.). Im zweiten Abschnitt veredelte der 22-jährige Norweger einen tollen Pass von Kevin de Bruyne zum zweiten Treffer für das Team von Trainer Pep Guardiola. In der Tabelle ordnete sich City hinter Tottenham auf Rang zwei ein.

Für den Stadtrivalen United begann hingegen die neue Spielzeit so enttäuschend wie die letzte zu Ende gegangen ist. Als Spielverderber für die Elf des Niederländers Ten Hag entpuppte sich der Deutsche Pascal Groß, der einen Doppelpack (30., 39.) für die Gäste erzielte. Den Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte Alexis Mac Allister, der ins eigene Tor traf (68.). Für Brighton war es ein historischer Erfolg, der Club feierte seinen ersten Pflichtspielsieg im Old Trafford überhaupt. Bei United wurde der offenbar noch nicht ganz fitte Superstar Cristiano Ronaldo erst in der 53. Minute eingewechselt, der Portugiese konnte die Niederlage aber auch nicht abwenden.