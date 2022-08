Auf österreichischer Seite besiegten zunächst Dorina Klinger/Ronja Klinger das Duo Varvara Brailko/Anete Namike 2:0 (15,12), Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig verloren gegen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka 0:2 (-14,-14). Im Golden Set setzten sich Letztere gegen Plesiutschnig/Schützenhofer 15:12 durch.

"Wir haben alles gegeben", betonte Schützenhofer und stellte trotz der Niederlage fest, dass es für sie "ein geniales Turnier" gewesen sei. Am Dienstag geht es für sie und Plesiutschnig zum Elite-Turnier nach Hamburg, die Woche darauf steht die Individual-EM in München auf dem Programm. "Da wollen wir um eine Medaille mitmischen", stellte die Steirerin unmissverständlich klar. Für Dorina Klinger war schon die Teilnahme am Wien-Event ein großes Plus: "Es war echt ein Traum, da zu spielen. Wir freuen uns auf mehr."

Matchwinner der Schweizerinnen war das Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner. Sie besiegten Cinja Tillmann/Svenja Müller 2:0 (18,18) und im Golden Set Karla Borger/Julia Sude glatt 15:8. Diese hatten zum Auftakt Anouk Verge-Depre/Nina Brunner 2:0 (19,19) in die Schranken gewiesen.

Noch im Spiel um eine Medaille sind die rot-weiß-roten Männer. Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller treffen ab 19.30 Uhr auf dem Heumarkt im Semifinale auf Italien. Das erste Semifinale hatten am Vormittag die Norweger gegen die Niederländer 2:1 gewonnen.