LASK holt ungarischen Innenverteidiger Kecskés

Fußball-Bundesligist LASK verstärkt seine Defensive mit dem ungarischen Nationalspieler Ákos Kecskés. Der 26-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei vom russischen Erstligisten Nischni Nowgorod und unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie die Linzer am Donnerstag mitteilten. Der 1,90-m-Hüne wurde in Italien bei Atalanta Bergamo ausgebildet und spielte bereits in Ungarn, Polen und der Schweiz.