ÖVV-Männer unterliegen zum EM-Quali-Auftakt Lettland 1:3

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer hat den Auftakt in die EM-Qualifikation am Mittwoch im Volleydome Ried gegen Lettland mit 1:3 (-19,21,-22,-23) verloren. Damit befindet sich die ÖVV-Truppe in der Dreier-Gruppe B mit Finnland bereits in der Defensive, denn nur die sieben Gruppensieger sowie die vier oder fünf besten Zweiten steigen auf. Weiter geht es für Niklas Kronthaler, Niklas Etlinger - mit je 20 Punkten ÖVV-Topscorer - und Co. nächsten Mittwoch in Tampere.