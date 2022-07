Footballer der Danube Dragons gewinnen Austrian Bowl XXXVII

Die Danube Dragons sind zum zweiten Mal österreichischer Meister im American Football. Das Team von Headcoach Michael Hönig entschied am Samstagabend in der St. Pöltner NV Arena das Duell in der Austrian Bowl XXXVII mit den Vienna Vikings mit 51:29 (24:14) für sich. Den im Finale favorisierten "Drachen" gelang damit eine perfekte Saison, sie hatten im Grunddurchgang ihre zehn Spiele allesamt gewonnen und diesen in den Play-offs zwei weitere folgen lassen.